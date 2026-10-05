Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2011 года обвиняемый приехал в город Салават, где на улице познакомился с мужчиной. Во время совместного распития спиртных напитков в квартире потерпевшего между ними возникла ссора.



В ходе конфликта гость несколько раз рукой ударил хозяина квартиры по голове, а затем нанес ножом не менее двух ударов в область спины. Пострадавший скончался на месте от обильной кровопотери.

Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины направили в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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