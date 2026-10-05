В Уфе из окна выбросили двух кошек

Вчера в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на котором запечатлено, как во дворе дома № 21 по улице Мушникова неизвестные выбросили из окна двух кошек.
Данный факт зарегистрировали в отделе полиции № 1 УМВД России по Уфе.
«В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к инциденту и опрашивают возможных очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
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