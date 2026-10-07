В МВД по Башкирии обсудили защиту прав человека в местах содержания

Александр Воронежский и Олег Галин обсудили, как члены ОНК наблюдали за соблюдением избирательных прав граждан в учреждениях МВД в минувшей избирательной кампании. Также они поговорили о взаимодействии МВД и ОНК по защите прав человека в местах принудительного содержания. Отдельно затронули условия содержания в отделах полиции, изоляторах временного содержания, спецприемниках для административно арестованных, центрах для несовершеннолетних правонарушителей и временного содержания иностранных граждан. Особое внимание уделили правам арестованных и задержанных участников СВО.

Олег Галин поблагодарил Александра Воронежского, заместителей министра, руководителей профильных подразделений и сотрудников министерства за содействие комиссии и конструктивное взаимодействие в сфере защиты прав человека в местах принудительного содержания МВД по РБ.

Ранее Олег Галин отметил, что в Башкирии во время выборов принудительного голосования в учреждениях ФСИН не было. Подробности в этой публикации «Башинформа».