В МВД по Башкирии обсудили защиту прав человека в местах содержания

В министерстве внутренних дел по РБ прошла рабочая встреча главы ведомства Александра Воронежского и председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Олега Галина. Основной темой стало соблюдение прав человека в подведомственных учреждениях.
Александр Воронежский и Олег Галин обсудили, как члены ОНК наблюдали за соблюдением избирательных прав граждан в учреждениях МВД в минувшей избирательной кампании. Также они поговорили о взаимодействии МВД и ОНК по защите прав человека в местах принудительного содержания. Отдельно затронули условия содержания в отделах полиции, изоляторах временного содержания, спецприемниках для административно арестованных, центрах для несовершеннолетних правонарушителей и временного содержания иностранных граждан. Особое внимание уделили правам арестованных и задержанных участников СВО.
Олег Галин поблагодарил Александра Воронежского, заместителей министра, руководителей профильных подразделений и сотрудников министерства за содействие комиссии и конструктивное взаимодействие в сфере защиты прав человека в местах принудительного содержания МВД по РБ.
Ранее Олег Галин отметил, что в Башкирии во время выборов принудительного голосования в учреждениях ФСИН не было. Подробности в этой публикации «Башинформа».
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