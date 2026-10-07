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07:20 (UTC+5), 07 Октября 2026

В МВД по Башкирии обсудили защиту прав человека в местах содержания

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Максим Родионов пресс-служба МВД
Фото: Максим Родионов | пресс-служба МВД
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В министерстве внутренних дел по РБ прошла рабочая встреча главы ведомства Александра Воронежского и председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Олега Галина. Основной темой стало соблюдение прав человека в подведомственных учреждениях.

Максим Родионов пресс-служба МВД
Фото: Максим Родионов | пресс-служба МВД

Александр Воронежский и Олег Галин обсудили, как члены ОНК наблюдали за соблюдением избирательных прав граждан в учреждениях МВД в минувшей избирательной кампании. Также они поговорили о взаимодействии МВД и ОНК по защите прав человека в местах принудительного содержания. Отдельно затронули условия содержания в отделах полиции, изоляторах временного содержания, спецприемниках для административно арестованных, центрах для несовершеннолетних правонарушителей и временного содержания иностранных граждан. Особое внимание уделили правам арестованных и задержанных участников СВО.

Олег Галин поблагодарил Александра Воронежского, заместителей министра, руководителей профильных подразделений и сотрудников министерства за содействие комиссии и конструктивное взаимодействие в сфере защиты прав человека в местах принудительного содержания МВД по РБ.

Ранее Олег Галин отметил, что в Башкирии во время выборов принудительного голосования в учреждениях ФСИН не было. Подробности в этой публикации «Башинформа».

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