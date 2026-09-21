В Башкирии принудительного голосования в учреждениях ФСИН не было — Галин

В учреждениях ФСИН и других местах содержания задержанных голосование шло все три дня. Об этом «Башинформу» сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин.

«Бытует мнение, что людей в таких местах могут заставить массово проголосовать „как надо“. Однако в таком случае голосование завершалось бы за час. Мы же видели, что избирательные участки работали в течение всех дней, а на голосование выводили тех, кто изъявлял такое желание через дежурных», — рассказал Олег Галин.

Всего в Башкирии в следственных изоляторах, ИВС, в психиатрической больнице на экспертизе или принудительном лечении, под домашним арестом — находятся 3 тыс. человек, обладающих активным избирательным правом. Из них проголосовали 2,5 тыс. — около 80%. Отбывающие наказание в колониях избирательным правом не обладают, напомнил Галин.

«Мы с общественными наблюдателями побывали в семи учреждениях, в том числе спецприёмниках. Хочу отметить, что была проделана большая подготовительная работа. Выборы были многоуровневыми, и нужно было обеспечить возможность проголосовать жителей других регионов за своих кандидатов. Например, выяснилось, что 24 человека могут принять участие в выборах губернаторов своих регионов, где они зарегистрированы. К находящимся под домашним арестом по их желанию выезжали члены избиркома, — сообщил Олег Галин.