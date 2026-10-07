В Башкирии охотникам будут платить 50 тысяч рублей за добычу медведя

Охотникам Башкирии будут платить вознаграждение за добычу медведя, волка и лисицы. Об этом в эфире радио «Спутник FM» сообщил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулиев.

«Размер вознаграждения зависит от вида животного: например, за добычу медведя платят 50 тысяч рублей, волка — 30 тысяч рублей, лисицы — 3 тысячи рублей. Чтобы получить денежное вознаграждение, охотникам необходимо подать в канцелярию минэкологии заявление и необходимые документы. Срок действия акта, указывающего на добычу животного, составляет один год. Данная мера направлена на регулирование численности диких животных», — сказал Камиль Биргулиев.

Он отметил, что вознаграждение не выплачивается за животных, добытых на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также при отсутствии лицензии на охоту.

Ранее Башинформ сообщал, что в районе Башкирии волки растерзали стадо овец и коз.