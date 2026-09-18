В районе Башкирии волки растерзали стадо овец и коз

В Зилаирском районе волки напали на домашний скот. Накануне в окрестностях деревни Сидоровка хищники загрызли девять овец и трех коз. Об этом «Башинформу» сообщили местные жители.
Минэкологии республики подтвердило факт нападения волков. Информагентство также обратилось за комментарием в администрацию местного сельсовета.
«Около 17 часов волки напали на деревенское стадо. Пастух пытался отпугнуть их на мотоцикле, но хищники успели завалить девять овец и трех коз. Мы позвонили в ЕДДС, на место прибыл охотинспектор с группой охотников. Ночью им удалось выследить и добыть одного волка. Еще семь волков убежали. Сегодня охотники продолжают работать», — сообщил глава Верхнегалеевского сельсовета Васил Игибаев.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии стало больше волков. По данным минэкологии РБ, по состоянию на май 2026 года их численность выросла почти в два раза и достигла 870 особей.
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