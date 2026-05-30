В Башкирии стало больше лосей, косуль и волков

«Медведей у нас стабильно много — 2733 особи, бобров — 17 тысяч. Численность белок (15,5 тысячи) и зайцев-беляков (почти 29 тысяч) остаётся на одном уровне, лисиц — около 9800 особей», — добавил Нияз Фазылов.

При этом численность кабанов в регионе заметно снизилась: с 8700 до 2200 голов.

«Это не случайность, а результат целенаправленной работы по недопущению возникновения очагов африканской чумы свиней», — пояснил министр.

Как ранее сообщал Башинформ, в связи с наступлением сезона появления потомства у диких животных, сотрудники национального парка «Башкирия» призвали всех быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности при встрече с лесными жителями и их детенышами.