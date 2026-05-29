В нацпарке «Башкирия» дали рекомендации при встрече с детенышами зверей

В связи с наступлением сезона появления потомства у диких животных, сотрудники национального парка «Башкирия» призывают посетителей быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности при встрече с лесными жителями и их детенышами.

Настоятельно рекомендуется при обнаружении молодого зверя молча уйти или попытаться обойти детеныша на максимально далеком расстоянии. Ни в коем случае не стоит приближаться и трогать животное, тем более кормить. Попытка сфотографировать малыша или вступить с ним в контакт – это огромный для них стресс. Кроме того, в большинстве случаев рядом находится самка, которая может агрессивно защищать потомство.

Администрация парка напоминает, что фиксация подобных встреч важна для научного мониторинга животного мира. Обо всех случаях обнаружения детенышей следует сообщать специалистам по телефону парка: +7 (967) 788-95-64.

Если встретили травмированного зверя, не пытайтесь оказать ему помощь самостоятельно. В таких ситуациях необходимо незамедлительно звонить в единую службу спасения по номеру 112. Если нашли на земле птенца, также лучше уйти – родители его рядом и продолжают докармливать малыша на земле.

Ранее в Башкирии ученые обнаружили коллекцию останков пещерных львов.