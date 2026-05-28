В Башкирии ученые России обнаружили коллекцию останков пещерных львов

В Башкортостане впервые прошёл полевой семинар ведущих специалистов по палеолиту, геологии и палеонтологии России. Одним из объектов, который посетили ученые — пещера Иманай-1 в Мелеузовском районе, недалеко от посёлка Нугуш, на территории национального парка «Башкирия».
Это уникальное местонахождение гигантских хищников последнего оледенения: здесь обнаружено более 400 костей пещерных львов. Это как минимум кости пяти особей. Данная пещера является самым богатым скоплением останков пещерных львов на Урале и, возможно, в мире, а также самым крупным в мире скоплением костей малого пещерного медведя. Также здесь найдено много кремнёвых изделий. Это крупнейшее на Урале местонахождение среднего палеолита возрастом 35–45 тысяч лет.
«Участники семинара осмотрели пещеру, изучили стратиграфию раскопа и пришли к единодушному выводу: памятник имеет выдающееся значение в масштабах страны. Особо отмечена необходимость продолжения масштабных исследований пещеры и скорейшей публикации полученных результатов», — рассказали в пресс-службе историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш».
Пещера исследовалась совместной экспедицией Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Вячеслав Котов) и Института экологии растений и животных УрО РАН (Дмитрий Гимранов).
Организаторами полевого семинара выступили Уфимский федеральный исследовательский центр РАН (УФИЦ РАН) и историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». Участие в семинаре приняли специалисты научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Саратова, Махачкалы, Екатеринбурга. Мероприятие позволило получить новые данные о геологии южно-уральских местонахождений и наметить перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Также учёные посетили древнейшие памятники на территории Южного Зауралья. Среди них – стоянка Мысовая на озере Карабалыкты, стоянка Кусимово-6, а также местонахождения Кусимово-7 и Кусимово-8 вблизи деревни Кусимово Абзелиловского района. Эти памятники расположены необычно – на невысоких террасах и возвышенностях вблизи озера Сабакты. Находки обнаружены сразу под гумусом, в слое сероватого суглинка с доломитовой щебёнкой. Поэтому ключевым стал вопрос о возрасте кусимовской индустрии. Учёные изучили геологические разрезы и взяли образцы для датировки и естественно-научных исследований. По мнению исследователей, скопление палеолитических памятников в районе деревни Кусимово имеет огромное значение для понимания культурных процессов в палеолите на территории Северной Евразии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.