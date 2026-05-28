В Башкирии ученые России обнаружили коллекцию останков пещерных львов

В Башкортостане впервые прошёл полевой семинар ведущих специалистов по палеолиту, геологии и палеонтологии России. Одним из объектов, который посетили ученые — пещера Иманай-1 в Мелеузовском районе, недалеко от посёлка Нугуш, на территории национального парка «Башкирия».

Это уникальное местонахождение гигантских хищников последнего оледенения: здесь обнаружено более 400 костей пещерных львов. Это как минимум кости пяти особей. Данная пещера является самым богатым скоплением останков пещерных львов на Урале и, возможно, в мире, а также самым крупным в мире скоплением костей малого пещерного медведя. Также здесь найдено много кремнёвых изделий. Это крупнейшее на Урале местонахождение среднего палеолита возрастом 35–45 тысяч лет.

«Участники семинара осмотрели пещеру, изучили стратиграфию раскопа и пришли к единодушному выводу: памятник имеет выдающееся значение в масштабах страны. Особо отмечена необходимость продолжения масштабных исследований пещеры и скорейшей публикации полученных результатов», — рассказали в пресс-службе историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш».