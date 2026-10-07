Спасатели Башкирии зарегистрировали еще один случай пала сухой травы

«За прошедшие сутки зарегистрировано одно загорание сухой растительности в Хайбуллинском районе», — уточнили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади более 288 гектаров и 325 загораний сухой растительности на площади, превышающей 2520 гектаров.

Как ранее сообщал Башинформ, в ближайшие дни в Башкирии вновь потеплеет до +15°.