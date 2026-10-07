В Башкирии потеплеет до +15 градусов

В ближайшие дни на территории Башкирии будет еще теплее, сообщили синоптики.
По данным Башгидромета, сегодня днем в республике временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +7, +12°.
В четверг, 8 октября, ночью по республике, днем местами пройдут небольшие дожди, по востоку Башкирии ночью до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +9, +14°.
В пятницу, 9 октября, в регионе без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +10, +15°.
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