В Башкирии потеплеет до +15 градусов

В ближайшие дни на территории Башкирии будет еще теплее, сообщили синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня днем в республике временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +7, +12°.

В четверг, 8 октября, ночью по республике, днем местами пройдут небольшие дожди, по востоку Башкирии ночью до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +9, +14°.

В пятницу, 9 октября, в регионе без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +10, +15°.