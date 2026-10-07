Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Как отметил руководитель региона, глава государства Владимир Путин оказывает большое внимание Башкортостану. При его поддержке строятся важные социальные и инфраструктурные объекты.
«Приводим в порядок школы, развиваем высшее образование и науку, открываем новые учреждения здравоохранения и спортивные центры. И благодарны ему за это, — подчеркнул Радий Хабиров. — Башкортостан был и навсегда останется опорным регионом страны. Всей республикой мы поддерживаем решения Президента. В непростые времена наши земляки защищают Отечество. Вместе со всей страной мы делаем все для будущей Победы — на нее работают наши жители, промышленность, вся наша республика.
Помогая фронту, не забываем и о социально-экономическом развитии, выполнении социальных обязательств, повышении благополучия семей. Это тоже одна из задач, которые ставит перед нами глава государства. Все их мы обязательно выполним.
Искренне желаю многоуважаемому Владимиру Владимировичу крепкого здоровья на долгие годы, новых достижений и побед во имя России!»
О том, что открыл в Башкортостане Владимир Путин, читайте в лонгриде Башинформа.
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