На маршрут Уфа — Самара поставят «Финист» вместо «Ласточки»

С 9 октября на маршруте Самара — Уфа будет курсировать пятивагонный электропоезд «Финист» вместо шестивагонной «Ласточки». Об этом сообщили на Куйбышевской железной дороге, отметив, что стоимость проезда не изменится. Билеты с местами продаются в первые четыре вагона.

Пригородный поезд между Уфой и Самарой запустили в мае текущего года. Поездка на электричке занимает около 6,5 часов, что на два часа быстрее, чем на дальних поездах. На маршруте действуют федеральные и региональные льготы: полная стоимость 1,6 тыс. руб., для школьников и студентов – 871 руб.

Поезд № 7006/7004/7002 отправляется из Самары (17.30) в Уфу (приб. 00.58) по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд № 7005/7003/7001 выезжает из Уфы (06.50) в Самару (приб. 12.18) по субботам и воскресеньям.