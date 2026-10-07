Башкирия направила 3,4 миллиарда рублей на поддержку беременных женщин

С начала года отделение Социального фонда России по республике выделило более 3,4 млрд рублей на помощь будущим мамам. Меры поддержки получили свыше 18 тысяч женщин — выплаты назначаются с первых месяцев беременности.
Работающие женщины получают пособие по беременности и родам, оно выплачивается в размере 100% среднего заработка за два предыдущих года. С начала года выплату получили более 11 тысяч женщин.
С прошлого года пособие для студенток очного отделения выросло до 85 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска. Такую же сумму получают женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия. Помощь уже назначена 365 студенткам.
Женщины с невысоким доходом могут рассчитывать на единое пособие, его размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. В этом году его оформили 6625 беременных.
Женам военнослужащих положена единовременная выплата в размере 51 812 рублей. Ее уже получили 75 женщин.
Пособие по беременности и родам выплачивается на основании больничного листа, обычно это 140 дней, напомнили в фонде. Индивидуальные предприниматели также могут получать эти деньги, если заранее добровольно застраховались в СФР.
За дополнительными разъяснениями можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01.
Ранее в минтруде разъяснили правила получения выплат из маткапитала на детей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.