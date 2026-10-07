Башкирия направила 3,4 миллиарда рублей на поддержку беременных женщин

С начала года отделение Социального фонда России по республике выделило более 3,4 млрд рублей на помощь будущим мамам. Меры поддержки получили свыше 18 тысяч женщин — выплаты назначаются с первых месяцев беременности.

Работающие женщины получают пособие по беременности и родам, оно выплачивается в размере 100% среднего заработка за два предыдущих года. С начала года выплату получили более 11 тысяч женщин.

С прошлого года пособие для студенток очного отделения выросло до 85 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска. Такую же сумму получают женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия. Помощь уже назначена 365 студенткам.

Женщины с невысоким доходом могут рассчитывать на единое пособие, его размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. В этом году его оформили 6625 беременных.

Женам военнослужащих положена единовременная выплата в размере 51 812 рублей. Ее уже получили 75 женщин.

Пособие по беременности и родам выплачивается на основании больничного листа, обычно это 140 дней, напомнили в фонде. Индивидуальные предприниматели также могут получать эти деньги, если заранее добровольно застраховались в СФР.

За дополнительными разъяснениями можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01.

Ранее в минтруде разъяснили правила получения выплат из маткапитала на детей.