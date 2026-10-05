Минтруд разъяснил правила получения выплат из маткапитала на детей

Как напомнили в министерстве труда и социальной защиты России, семьи с детьми до трех лет могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Размер пособия составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. При этом комплексная оценка нуждаемости не проводится: имущество и занятость родителей не оцениваются, правило нулевого дохода не применяется.
Выплата оформляется на 12 месяцев, после чего необходимо подавать новое заявление. Если родители подают документы в течение шести месяцев после рождения малыша, пособие назначат с момента его рождения, и семья получит всю сумму за прошедшие месяцы единовременно. При более позднем обращении выплаты будут начислены с месяца подачи заявления.
Пособие можно оформить на любого ребенка в семье до трех лет, независимо от того, на кого получен сертификат, а если детей несколько — на каждого из них. Семьи, которые уже получают единое пособие и сохранили доход ниже двух прожиточных минимумов, также имеют право обратиться за выплатой из маткапитала.
Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в отделении Социального фонда России или в МФЦ.
Ранее сообщалось, что в России в 2027 году маткапитал на второго ребёнка превысит 1 млн рублей.
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