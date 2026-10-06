В Башкирии прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду

В МЧС республики предупреждают жителей об ухудшении погодных условий. Так, по прогнозам, в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с днем, туман с видимостью 500 метров и менее на отдельных участках дорог ночью и утром 7 октября.
Спасатели рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в ближайшие дни в Башкирию дойдет волна потепления. По данным Башгидромета, 7 октября, ночью без существенных осадков, днем временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +7, +12°.
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