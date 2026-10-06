В Башкирию идет очередное потепление

По данным Башгидромета, сегодня днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем +8, +13°.
В среду, 7 октября, ночью без существенных осадков, днем временами ожидаются дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +7, +12°.
В четверг, 8 октября, синоптики прогнозируют ночью небольшие дожди, по востоку до умеренных, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +9, +14°.
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