В Башкирии на озере собрались более ста лебедей перед осенней миграцией

Озеро Кандрыкуль каждый год осенью становится местом притяжения лебедей. Сегодня здесь более ста птиц собрались в стаю перед осенней миграцией, сообщили в пресс-службе минэкологии РБ.

«Это шипуны — самый распространённый вид местных лебедей. Вместе с ними в период миграций здесь встречаются и более редкие виды: кликун и малый лебедь. Само присутствие такого количества птиц свидетельствует о здоровой экосистеме водоёма», — рассказали в ведомстве.

Кандрыкуль — второе по величине озеро Башкирии, ключевая остановка водоплавающих на миграционном пути. Здесь лебеди отдыхают и набираются сил перед дальним перелётом.

Ранее в Башкирии запечатлели крупную стаю журавлей перед отлётом на юг.