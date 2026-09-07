В Башкирии запечатлели крупную стаю журавлей перед отлётом на юг

На территории природного парка «Аслы-Куль» государственный инспектор запечатлел около 25 серых журавлей, сообщили в минэкологии республики.
По словам орнитолога Эльзы Габбасовой, птицы сейчас собираются в предотлетные группы — уже к концу сентября они отправятся в теплые края.
Наблюдение за такими скоплениями особенно важно для ученых: оно помогает отслеживать миграционные пути и состояние популяции птиц. Журавли традиционно выбирают уединенные места для отдыха перед долгим перелетом, а их появление вблизи водоемов становится настоящим природным событием для жителей региона.
Сообщить о местах осенних предотлётных скоплений серых журавлей можно в мессенджере «Макс» по телефону +7 937 35-61-340, либо на почту rbcu_rb@mail.ru.
Ранее жителей Башкирии приглашали помочь в переписи журавлей.
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