Жителей Башкирии просят помочь в переписи журавлей

Суть акции состоит в том, что этой осенью серые журавли собираются в большие стаи перед отлетом на юг. Орнитологам важно знать точные места этих скоплений, чтобы изучить пути миграции краснокнижных птиц. Об этом сообщили организаторы переписи — Русское географическое общество, Союз охраны птиц России и геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау».
Если граждане заметили стаю журавлей (обычно они держатся на полях или болотах), об этом следует сообщить специалистам:
По возможности можно сделать фото или видео — это станет отличным дополнением к наблюдениям. Все дополнительные детали можно указать в специальной анкете для участников.
Каждый, кто пришлёт информацию о встрече с птицами, получит электронное свидетельство участника акции. Авторы самых ценных и подробных сообщений будут отмечены памятными призами от организаторов.
Жителей республики просят не оставаться в стороне и рассказать об этой инициативе друзьям, родственникам, а также школьным учителям и педагогам дополнительного образования. Чем больше глаз будет следить за небом этой осенью, тем полнее окажется картина перелёта журавлей над республикой.
Данные можно отправить по почте — rbcu_rb@mail.ru или в Мах на номер телефона — 8-937-35-61-340.
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