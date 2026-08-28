В Нижнем Новгороде объявили поиски хозяев для пса Беляша

Поиск нового дома для пса Беляша, который прославился поездками на метро и автобусах, объявили волонтеры нижегородского приюта «Сострадание НН».
Как сообщает pravda-nn.ru, собаку неоднократно замечали в общественном транспорте с 2024 года. В августе Беляша видели в автобусе на улице Актюбинской, затем в метро от «Автозаводской» до «Горьковской», а недавно — в трамвае № 417.
От Беляша отказались бывшие хозяева. Неравнодушные жители забрали животное в спецучреждение. Отмечается, что пес контактен и нуждается в заботливых хозяевах.
Ранее уфимская семья отсудила у владельца собаки моральную компенсацию.
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