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12:08 (UTC+5), 25 Июля 2026

Уфимская семья отсудила у владельца собаки моральную компенсацию

Пес укусил ребенка.

Фото: Валерий Шахов | Фотобанк ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Суд Демского района Уфы решил, что владелец собаки должен заплатить семье подростка 30 тысяч рублей. Дело дошло до служителей Фемиды после проверки прокуратуры по обращению горожанки. Как установило судебное следствие, в апреле 2026 года на улице в садоводческом товариществе на мальчика напала собака, находившаяся без надлежащего контроля владельца, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.

Представители надзорного ведомства обратились с иском в суд и выиграли его, защищая интересы пострадавшей стороны.

Ранее «Башинформ» публиковал советы ветеринаров по защите от укусов собак.

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