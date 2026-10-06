На перекрёстке Воровского и Октябрьской революции в Уфе поставили светофоры

В Уфе на пересечении улиц Воровского и Октябрьской революции установили светофоры. Об этом сообщает мэрия города.

Специалисты МБУ «Уфагорсвет» смонтировали на перекрёстке оборудование для организации светофорного регулирования.

Напомним, в столице республики продолжается реконструкция будущей полупешеходной улицы. Проект, стартовавший в 2022 году, реализуется поэтапно и призван не только улучшить городскую инфраструктуру, но и бережно возродить историческое наследие.