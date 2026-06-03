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11:14 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Уфе появится свой Арбат

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о реконструкции улицы Октябрьской революции, которая по замыслу должна стать уфимским полупешеходным Арбатом.

Фото: пресс-служба | администрация Главы РБ
Лейла Аралбаева
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Проект реконструкции старейшей в Уфе улицы — один из самых масштабных, амбициозных и долгоиграющих. На улице планируется сделать широкие тротуары, по которым будет удобно и приятно гулять. Параллельно решается вопрос с инженерными сетями и освещением.

«Движемся поэтапно. Уже готов участок от улицы Ленина до Цюрупы. В этом году планируем довести благоустройство до Новомостовой. В следующем — до улицы Воровского, а дальше откроется выход к Монументу Дружбы и набережной реки Белой. По итогу мы получим замечательную прогулочную зону», — рассказал Радий Хабиров.

Вдоль улицы расположены порядка 70 зданий, требующих внимательной и серьезной реконструкции.

«Мы ждем, что сюда зайдут инвесторы, которые превратят эти объекты в музеи, кафе, другие интересные точки притяжения для жителей и гостей Уфы. Будем честны, это случится не так скоро. Чтобы привести в порядок объекты культурного наследия, понадобятся серьезные вложения. Но они окупятся благодаря большому интересу туристов и горожан», — написал Глава республики в своем посте в соцсетях.

Ранее мы писали, что Глава Башкирии показал, как идет реконструкция в парке имени Ленина.

пресс-служба администрация Главы РБ
пресс-служба администрация Главы РБ
пресс-служба администрация Главы РБ
пресс-служба администрация Главы РБ
пресс-служба администрация Главы РБ
пресс-служба администрация Главы РБ
Фото: пресс-служба | администрация Главы РБ
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