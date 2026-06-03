В Уфе появится свой Арбат

Проект реконструкции старейшей в Уфе улицы — один из самых масштабных, амбициозных и долгоиграющих. На улице планируется сделать широкие тротуары, по которым будет удобно и приятно гулять. Параллельно решается вопрос с инженерными сетями и освещением.
«Движемся поэтапно. Уже готов участок от улицы Ленина до Цюрупы. В этом году планируем довести благоустройство до Новомостовой. В следующем — до улицы Воровского, а дальше откроется выход к Монументу Дружбы и набережной реки Белой. По итогу мы получим замечательную прогулочную зону», — рассказал Радий Хабиров.
Вдоль улицы расположены порядка 70 зданий, требующих внимательной и серьезной реконструкции.
«Мы ждем, что сюда зайдут инвесторы, которые превратят эти объекты в музеи, кафе, другие интересные точки притяжения для жителей и гостей Уфы. Будем честны, это случится не так скоро. Чтобы привести в порядок объекты культурного наследия, понадобятся серьезные вложения. Но они окупятся благодаря большому интересу туристов и горожан», — написал Глава республики в своем посте в соцсетях.
Ранее мы писали, что Глава Башкирии показал, как идет реконструкция в парке имени Ленина.
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