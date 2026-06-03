Глава Башкирии показал, как идет реконструкция в парке имени Ленина

«Это будет новый, современный парк, один из лучших в республике, — отметил Радий Хабиров. — Мы очень благодарны Сберу, который финансирует существенную часть работ. Спасибо за такой подарок уфимцам!»

По словам Радия Хабирова, председатель правления Сбербанка Герман Греф убедил, что в парке должно быть много пространства для юных посетителей. Поэтому планируется обустроить сразу несколько детских, спортивных площадок. Студенты вузов, у которых раньше здесь были пары по физкультуре, продолжат заниматься. Также строится два кафе.

Радий Хабиров также показал фонтаны, которые в будущем будут «настоящими шедеврами фонтанного искусства».

«Открыть парк планируем в День Республики, 11 октября, — пообещал Глава республики. — Удачи всем нам!»

Ранее мы писали, что в Уфе улицу Советскую обновят и благоустроят.