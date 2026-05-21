В Уфе улицу Советскую обновят и благоустроят

В этом году участок улицы Советской от Пушкина до Заки Валиди по обе стороны и от Заки Валиди до Тукаева со стороны парка Ленина ждет обновление. Планируется капитальный ремонт тротуаров, а также параллельно будут заменены опоры освещения, сообщает администрация города.

В рамках благоустройства улицы Советской деревья на этом участке сохранятся, кроме несколько имеющихся аварийных, взамен которых высадят осенью новые крупномеры. И на пустые места также высадят молодые липы.

На сегодняшний день на Советской вдоль парка Ленина уже приступили к работам. Укладываются подземные инженерные сети под опоры освещения. А на участках от Заки Валиди до улицы Пушкина по обе стороны работы начнутся после международной книжной ярмарки «Китап-байрам».

Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары.