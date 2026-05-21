Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
13:38 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Уфе улицу Советскую обновят и благоустроят

Фото: администрация Уфы | соцсети
Сергей Николаев

В этом году участок улицы Советской от Пушкина до Заки Валиди по обе стороны и от Заки Валиди до Тукаева со стороны парка Ленина ждет обновление. Планируется капитальный ремонт тротуаров, а также параллельно будут заменены опоры освещения, сообщает администрация города. 

В рамках благоустройства улицы Советской деревья на этом участке сохранятся, кроме несколько имеющихся аварийных, взамен которых высадят осенью новые крупномеры. И на пустые места также высадят молодые липы.

На сегодняшний день на Советской вдоль парка Ленина уже приступили к работам. Укладываются подземные инженерные сети под опоры освещения. А на участках от Заки Валиди до улицы Пушкина по обе стороны работы начнутся после международной книжной ярмарки «Китап-байрам».

Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru