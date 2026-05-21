В Уфе улицу Советскую обновят и благоустроят

В этом году участок улицы Советской от Пушкина до Заки Валиди по обе стороны и от Заки Валиди до Тукаева со стороны парка Ленина ждет обновление. Планируется капитальный ремонт тротуаров, а также параллельно будут заменены опоры освещения, сообщает администрация города.
В рамках благоустройства улицы Советской деревья на этом участке сохранятся, кроме несколько имеющихся аварийных, взамен которых высадят осенью новые крупномеры. И на пустые места также высадят молодые липы.
На сегодняшний день на Советской вдоль парка Ленина уже приступили к работам. Укладываются подземные инженерные сети под опоры освещения. А на участках от Заки Валиди до улицы Пушкина по обе стороны работы начнутся после международной книжной ярмарки «Китап-байрам».
Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.