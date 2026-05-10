В историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары

В плановом режиме службой по благоустройству Кировского района Уфы проводится работа по ремонту дорог и пеших зон, сообщает администрация города.
В поселке Мелькомбинат на улице Черемуховая поверх щебенки дорожники укладывают асфальтную крошку. На улице Аксакова обустраивается плитаками тротуар.
Также на центральных улицах исторического центра ведется ремонт дорожного полотна при помощи спецмашины БЦМ.
Ранее сообщалось о ремонте путепровода на выезде из Дёмы.
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