В Уфе сообщили новости о ремонте путепровода на выезде из Дёмы

В ходе ремонта дороги на путепроводе в районе остановки «Школьная» дорожникам придётся сделать работы больше, чем планировалось. После снятия старого асфальта выяснилось, что укладывать новый сразу нельзя — защитный слой требует восстановления. Поэтому сроки окончания ремонта немного сдвинулись, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас специалисты делают обвязку сетки, и уже в выходные начнут работать асфальтоукладчики. Предварительно, на асфальтирование отводится два дня. Далее путепровод откроют полностью, а ограничения начнутся при ямочном ремонте на трассе Уфа — Дёма от «Золотой рыбки» в сторону микрорайона Яркий.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.