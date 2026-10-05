В Уфе завоют сирены

С 10 до 11 часов по местному времени пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.
Во время этого мероприятия будет осуществлен запуск электросирен, громкоговорителей, а также подача сигнала «Внимание всем!» в виде аудио-, аудиовизуального и текстового сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».
Согласно регламенту, звук электросирен будет длиться до трех минут. Проверка проводится для оценки работоспособности оборудования и готовности дежурного персонала к чрезвычайным ситуациям. Подобные мероприятия носят плановый характер.
Ранее на трассе Уфа — Инзер — Белорецк продлили ограничения движения.
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