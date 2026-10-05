На трассе Уфа — Инзер — Белорецк продлили ограничения движения

Ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 222-й километр продлили до 13.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

По данным минтранса РБ, с 10 часов 5 октября сняли ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на участках дорог: Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.