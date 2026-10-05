В Башкирии объединят усилия для защиты прав пациентов

Как пояснили в Общественной палате региона, главная цель соглашения — консолидация сил для обеспечения гарантий защиты прав граждан в сфере здравоохранения, развитие сервисов федерального проекта «ЗдравКонтроль» в Башкирии, а также проведение системного общественного контроля в медицинских организациях.

Подписи под документом поставили прокурор РБ Иван Грибов, председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин и президент фонда «Социальная сфера» Евгений Мартынов.

«Формат контроля не является надзорным в классическом понимании, а скорее направлен на методологическую помощь. Это реальная поддержка в организации управления и унификации правил оформления в медицинских организациях. Это соглашение — важный знак признания вклада Общественной палаты РБ в реализацию проекта „Здравконтроль“ и официальное подтверждение нашего взаимодействия», — прокомментировала Энже Ахмадуллина.

Стороны договорились оперативно обмениваться информацией, касающейся передачи данных о фактах нарушений прав пациентов, выявленных через медицинские чаты «Здоровье» и ресурсы проекта «ЗдравКонтроль». Соглашение также включает в себя информирование о принятых мерах по устранению таких нарушений, правовое и медицинское просвещение, общественный контроль, информационную поддержку и сотрудничество по вопросам совершенствования республиканского законодательства в сфере здравоохранения.

Напомним, руководителем временной рабочей группы Общественной палаты РБ по реализации федерального проекта «Здравконтроль» является председатель комиссии по здравоохранению Диана Фарахова.

Справка

Федеральный проект «ЗдравКонтроль» направлен на создание прямой и быстрой коммуникации между пациентами и руководством медучреждений, а также на общественный контроль этого процесса. Медицинские чаты «Здоровье» позволяют людям оперативно сообщать о проблемах с записью на прием, качеством лечения или лекарственным обеспечением, получая обратную связь в режиме реального времени.

О том, как общество Башкирии взяло курс на открытость, читайте в интервью «Башинформа» с председателем Общественной палаты региона Энже Ахмадуллиной.