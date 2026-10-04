Волонтеры из Башкирии получат древесину в приоритетном порядке. Изменения в закон «О регулировании лесных отношений в Башкортостане» внес Глава республики Радий Хабиров. Документ имеется в распоряжении редакции.
Согласно обновленному закону, волонтеры будут входить в категорию граждан, имеющих преимущественное право заготовки древесины для собственных нужд.
«Волонтеры, ведущие свою деятельность на территориях отдельных регионов России и владеющие земельными участками для жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, имеют преимущественное право на заготовку древесины», — говорится в законе.
Также Глава республики изменил закон «О регулировании жилищных отношений в Башкортостане». Теперь волонтеры входят в отдельную категорию граждан, для которых создаются некоммерческие организации для обеспечения жильем.
Кроме того, волонтеры смогут бесплатно пользоваться платными парковками.
Законы вступают в силу через 10 дней после опубликования.
Ранее Башинформ писал о том, как волонтеры Башкирии спасают жизни.
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