«Лидер доноров, поисковик-дроновод»: как волонтеры Башкирии спасают жизни

Волонтерство — для одних порыв души, для других образ жизни. Но одно неизменно, настоящий волонтер никогда не остается равнодушным к чужой беде, рискуя своей жизнью, он протянет руку, поможет. Таких людей в нашей республике немало: в регионе на портале Добро.рф зарегистрировано более 200 тысяч человек, вовлеченных в добровольческую деятельность. В материале «Башинформа» рассказываем о четырех трогательных историях волонтеров.
«Найден, жив»… Пожалуй, это самые долгожданные и заветные слова в жизни волонтера-поисковика. Владелец гостиничного бизнеса Николай Сынковский из Уфы занимается поиском пропавших людей. Слушаешь его трогательные истории о волонтерах поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и слезы наворачиваются на глаза.
«Мне всегда хотелось заниматься чем-то социально полезным, — объясняет свое решение встать в ряды поискового отряда „ЛизаАлерт“ Николай. — Попробовал себя в разных направлениях волонтерства, но именно поиск людей мне больше близок. Один из первых поисков навсегда останется в памяти. Была поздняя осень, в Уфе бросили клич о пропаже пожилой пенсионерки. Бабушка ушла за грибами и не вернулась. Мы искали ее долго, и когда вынесли из леса живой, эмоции накрыли всех. Именно это ощущение облегчения затянуло меня в волонтерство», — вспоминает Николай.
За плечами Николая Сынковского шесть лет работы в отряде, десятки спасенных жизней. Сегодня он является региональным координатором движения «ЛизаАлерт». Для него отряд поисковиков стал местом силы и даже в какой-то степени смыслом жизни. Как отмечает наш герой: «Когда видишь, как отряд из леса на носилках выносит спасенного человека, то понимаешь, что все это не зря».
Поисковики Башкирии успевают помогать не только в республике, но и соседним регионам. Недавно наши земляки помогали спасти ребенка в Пермском крае.
«Ребенок третьи сутки в лесу, мы 35 часов без сна, берем одну задачу за другой. Внезапно слышим „стоп“ и останавливаемся вместе со второй группой, которая подходит к месту нахождения. Живой! Далее эвакуация на руках, слезы в штабе, дорога домой и снова понимание, что я никогда это не брошу», — говорит Николай.
К сожалению, не все поиски заканчиваются позитивно. Весной 2024 года громкая история пропавших двух подростков Дамира Адигамова и Павла Паличева потрясла всю республику.
«Для меня самым сложным и тяжелым стал поиск подростков в Уфе. Первые четверо суток я руководил штабом на месте, это были сотни людей, и все эти дни без сна я ставил задачи поисковикам. Отправлял одну за другой группы в лес в надежде найти, в надежде успеть. Поиск продолжался не один месяц, но мы не теряли надежды, держали связь с родными. К сожалению, спустя лишь год подростки были найдены погибшими», — вспоминает Николай.
Поисковики-спасатели не получают плату за свою работу, каких-то привилегий и возвышений. Они лишь остаются верными своему долгу, который есть у каждого на сердце: долг — спасти и помочь попавшему в беду! И как считают герои из «ЛизаАлерт», каждый поисковик в их отряде заслуживает попасть в список кандидатов на нагрудный знак «Доброволец России».
Второй волонтер — уфимец Тимофей Матренин, также состоявшаяся личность. Днем Тимофей работает в одном из банков города, а по вечерам спасает пропавших людей. По словам волонтера, его технические способности помогают облегчить поиск людей. Тимофей ищет пропавших с помощью беспилотника. Это новое направление для Башкирии, которое только начало развиваться. С 2019 года в России дроны помогли найти 228 человек, 83 из них были обнаружены живыми.
Тимофей в добровольчество пришел еще 10 лет назад, он помогал детям-сиротам, организовывал акции в детских домах. Окончив университет и создав семью, решил не бросить свою миссию помогать людям.
«До этого наслышан был про отряд, смотрел сюжеты о поисках. В 2024 году я увидел в интернете призыв о помощи в поиске двух подростков в Уфе и понял, что не могу оставаться в стороне. К несчастью, эти поиски завершились трагедией», — говорит Тимофей.
Получив опыт во время тяжелых операций, уже летом 2024 года волонтер сам начал руководить поисковыми группами. Так, в июне этого же года «лисы» под его руководством нашли 85-летнего пенсионера под Уфой.
«Дедушка из СНТ „Калинка“ ушел за грибами и пропал бесследно. Родственники сообщили, что уже сутки не могут найти близкого человека. Мы на месте развернули оперативный штаб. Группа „Лиса-4“ под моим руководством выполняла задачу по работе на отклик. Каждые 50-70 метров мы останавливались и звали дедушку по имени. На границе нашего квадрата я увидел следы и примятую траву, мы решили пройти по ним, продолжая работу на отклик. И в один момент услышали негромкий ответ: „Я!“ Мы сначала не поверили и окликнули ещё раз, отклик повторился: „Я!“ В нашей группе был внук дедушки, он крикнул: „Деда Вова, это я, Костя! Мы идём!“ Мы поторопились и вскоре увидели дедушку, застрявшего в заболоченном месте. Радости не было предела!» — говорит Тимофей.
По словам волонтера, главная проблема многих спасательных операций — нехватка людей, именно поэтому в региональном отряде было решено открывать новое направление — «Беспилотная авиация». Деньги на первый дрон Тимофей накопил, откладывая с зарплаты.
«Чтобы тщательно обследовать открытый участок местности размером 500 × 500 метров, заросший высокой травой или покрытый снегом, группе из пяти опытных поисковиков требуется примерно 6–8 часов. С БПЛА мы получаем возможность прочесать эту же территорию за полчаса, к тому же с очень высокой тщательностью. Кроме того, в темное время суток применяются тепловизоры, которые помогают обнаруживать человека по тепловому излучению там, где обычная камера уже неэффективна. Перед каждым вылетом отряд согласовывает полеты с государственными органами. Технологии облегчают нашу работу. С появлением тепловизоров и особенно нейросети, позволяющей произвести первичную обработку кадров сразу на месте поиска, количество найденных живыми нашим направлением резко увеличилось», — говорит Тимофей.
Сегодня в команде три человека проходят обучение. Умелый поисковик наставляет, передает свой опыт, и очень надеется, что в скором времени снимут ограничения по полету гражданских дронов и можно будет находить и спасать пропавших людей с помощью дронов.
Трогательной также является история волонтера-донора Сергея Карпова. Он по профессии — инженер-проектировщик, а в душе спасатель, всегда готовый прийти на помощь.
В 2017 году супруга одного из друзей Сергея попала в страшную аварию. Она получила тяжелые увечья, долго боролась за жизнь на койке реанимации. Выжить Елене помогли именно волонтеры-доноры, которые очередями сдавали плазму на Республиканской станции переливания крови. После аварии она посвятила себя своему любимому делу — дизайну одежды. Создает стильные элементы одежды, ведет соцсети, и каждый миг благодарит тех, кто спас ей жизнь.
«И вот такая неприятная ситуация стала толчком для преодоления страхов. До этого момента мне было страшно сдавать кровь. При первой сдаче я потерял сознание. Потом мне врачи объяснили, что для первичных доноров это вполне себе типичная ситуация. Набрался смелости, и через несколько месяцев пришел повторно. С тех пор стал постоянным донором. За три с половиной года получил удостоверение и знак „Почетный донор России“», — говорит Сергей.
Стать почетным донором страны не так просто, нужно сдать цельную кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. Но главная заслуга Сергея Карпова не в этом. С тех пор он не остается равнодушным ни к одной беде. В 2019 году у одного из учителей его сына была выявлена онкологическая болезнь, тогда Сергей принял важное решение — начать организовывать донорские акции, чтобы привлечь больше людей к этому жизненно важному делу. В этот раз нужны были доноры костного мозга. Сергей встретился с коллективом республиканской станции переливания крови и предложил отправить мобильную бригаду на их предприятие.
«Когда на сайте медучреждения увидел, что каждый желающий может организовать выездную донорскую акцию, загорелся идеей взяться за это дело. Это был тернистый путь для меня, но я его прошел. Сотрудники станции переливания, приехавшие на место акции, были удивлены, что у нас и доноров достаточно, и все организовано, — вспоминает Сергей. — Ведь люди часто какие-то страхи имеют и ограничены по времени. А тут, когда под боком есть возможность сдать кровь, то все-таки решаются пойти, сделать это доброе дело. С тех пор около 1500 доноров стали участниками наших выездных акций, более 200 человек впервые сдали кровь, а 50 человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга».
Труды и старания Сергея Карпова были отмечены на Всероссийском конкурсе в Москве. Его наградили медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». В Уфе на Республиканской станции переливания крови высоко оценили помощь волонтера, отметив, что он является лидером донорского движения в регионе.
«Я не считаю каким-то особенным достижением эти награды и звания. Для меня это как обычная уже жизнь: как ты воспитываешь детей, как ты ходишь на работу, так ты приходишь и на донацию, когда подходит срок», — сказал волонтер.
В 55 лет, когда многие предпочитают спокойный отпуск, Гульнара Разяпова из села Старобалтачево приняла необычное решение: она взяла отпуск, чтобы отправиться в военный госпиталь в Луганске. Для неё это зов сердца, говорит сама Гульнара Хабибрахмановна — заместитель председателя райпо Балтачевского района, депутат районного совета. Еще в 2022 году она встала в ряды волонтеров, оказывала финансовую помощь воинам, вместе с коллегами собирали гуманитарную помощь и отправляли на передовую все, что производится в их кооперации.
«Долго искала возможность реально помочь нашим ребятам. Когда узнала, что Глава Башкирии издал указ о создании первого женского отряда, сразу приняла решение присоединиться к добровольцам, — делится Гульнара Хабибрахмановна. — В интернете нашла информацию о проекте „Первая юрта“. Отправила заявку, и спустя три месяца мне позвонили. Провели небольшое анкетирование и спросили: „Почему решили поехать в госпиталь?“. „Кто, если не я? Это зов сердца, хочу помогать ребятам“, — ответила я. Так я с девятью отважными женщинами отправилась в госпиталь Минобороны в Луганск».
Задачи были непростые: раненых бойцов нужно было раздеть, умыть, готовить к медицинским процедурам и всячески помогать врачам госпиталя. Гульнара вспоминает, что все волонтеры были поражены стойкостью солдат. Несмотря на серьёзные ранения, будь то взрывные или осколочные, они не издавали ни звука.
«С ребятами старались разговаривать, пытались морально поддерживать и облегчить им боль. После тяжелой работы, особенно после ранений, они тяжело приходят в себя. Сразу разговорить их не получается. Встретила очень много бойцов из Башкирии и Татарстана, мы общались с ними на родном языке. „Апай!“ — так тепло обращались они к нам. Мы стали одной семьей, со многими все еще держим связь, продолжаю общаться с женой одного из бойцов», — рассказала Гульнара Разяпова.
Волонтер говорит, что все добровольцы были готовы к тяжелым испытаниям, однако им было тяжело видеть, как бойцы оставались без ног и рук после операций.
«Каждый понимал, куда едет работать, но не все были готовы к такой картине, как врач выносит решение ампутировать ноги бойца. И медикам, и бойцам тяжело… Врачи не сдаются, дежурят днем и ночью. Я поняла, что в гражданской жизни мы часто недооцениваем труд медиков. Работать врачом на передовой — великая миссия. После работы в Луганске мое уважение к ним еще больше возросло. Врачам нужна наша поддержка. Я снова хочу поехать и помогать. Желающих попасть в „Первую юрту“ было очень много.
В нашей группе работали 10 женщин: мы попали в одну смену с начальником управления Главы РБ по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской, также были заместители глав районов, менеджер банка, заведующий сельским домом культуры, матери и сестры бойцов. Они работали как обычные санитарки, держались самоотверженно и оставили частичку своего сердца в том далеком Луганском госпитале».
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