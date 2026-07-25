«Лидер доноров, поисковик-дроновод»: как волонтеры Башкирии спасают жизни

Волонтерство — для одних порыв души, для других образ жизни. Но одно неизменно, настоящий волонтер никогда не остается равнодушным к чужой беде, рискуя своей жизнью, он протянет руку, поможет. Таких людей в нашей республике немало: в регионе на портале Добро.рф зарегистрировано более 200 тысяч человек, вовлеченных в добровольческую деятельность. В материале «Башинформа» рассказываем о четырех трогательных историях волонтеров.

Волонтерство как смысл жизни

«Найден, жив»… Пожалуй, это самые долгожданные и заветные слова в жизни волонтера-поисковика. Владелец гостиничного бизнеса Николай Сынковский из Уфы занимается поиском пропавших людей. Слушаешь его трогательные истории о волонтерах поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и слезы наворачиваются на глаза.

«Мне всегда хотелось заниматься чем-то социально полезным, — объясняет свое решение встать в ряды поискового отряда „ЛизаАлерт“ Николай. — Попробовал себя в разных направлениях волонтерства, но именно поиск людей мне больше близок. Один из первых поисков навсегда останется в памяти. Была поздняя осень, в Уфе бросили клич о пропаже пожилой пенсионерки. Бабушка ушла за грибами и не вернулась. Мы искали ее долго, и когда вынесли из леса живой, эмоции накрыли всех. Именно это ощущение облегчения затянуло меня в волонтерство», — вспоминает Николай.

За плечами Николая Сынковского шесть лет работы в отряде, десятки спасенных жизней. Сегодня он является региональным координатором движения «ЛизаАлерт». Для него отряд поисковиков стал местом силы и даже в какой-то степени смыслом жизни. Как отмечает наш герой: «Когда видишь, как отряд из леса на носилках выносит спасенного человека, то понимаешь, что все это не зря».

Поисковики Башкирии успевают помогать не только в республике, но и соседним регионам. Недавно наши земляки помогали спасти ребенка в Пермском крае.

«Ребенок третьи сутки в лесу, мы 35 часов без сна, берем одну задачу за другой. Внезапно слышим „стоп“ и останавливаемся вместе со второй группой, которая подходит к месту нахождения. Живой! Далее эвакуация на руках, слезы в штабе, дорога домой и снова понимание, что я никогда это не брошу», — говорит Николай.

К сожалению, не все поиски заканчиваются позитивно. Весной 2024 года громкая история пропавших двух подростков Дамира Адигамова и Павла Паличева потрясла всю республику.

«Для меня самым сложным и тяжелым стал поиск подростков в Уфе. Первые четверо суток я руководил штабом на месте, это были сотни людей, и все эти дни без сна я ставил задачи поисковикам. Отправлял одну за другой группы в лес в надежде найти, в надежде успеть. Поиск продолжался не один месяц, но мы не теряли надежды, держали связь с родными. К сожалению, спустя лишь год подростки были найдены погибшими», — вспоминает Николай.

Поисковики-спасатели не получают плату за свою работу, каких-то привилегий и возвышений. Они лишь остаются верными своему долгу, который есть у каждого на сердце: долг — спасти и помочь попавшему в беду! И как считают герои из «ЛизаАлерт», каждый поисковик в их отряде заслуживает попасть в список кандидатов на нагрудный знак «Доброволец России».