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13:15 (UTC+5), 02 Октября 2026

В Башкирии чествовали преподавателей колледжей и техникумов

Система среднего профобразования республики действует в течение 86 лет.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

В Башкирии отпраздновали День среднего профессионального образования — указом президента РФ он отмечается 2 октября. Торжественное мероприятие прошло в большом зале Башгосфилармонии. Учащихся и преподавателей поздравил первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.

— Система среднего профобразования прошла через очень непростые преобразования, но выстояла, прежде всего благодаря нашим ветеранам, благодаря компетентности и энтузиазму преподавателей.
Огромное количество желающих учиться в наших средних профессиональных учебных заведениях, но не все могут поступить. Благодаря решению Главы Башкирии Радия Хабирова в прошлом году удалось увеличить число бюджетных мест в ссузах на 2 тысячи.
Наша республика — одна из самых передовых в сфере среднего профобразования. Мы очень активно участвуем в федеральной программе «Профессионалитет», и большая радость видеть, как меняются ребята в обновлённых зданиях с обновлённым оборудованием, обновлённых общежитиях. В рамках проекта в республике модернизировано 27 колледжей, в следующем году обновят ещё восемь.
Но самое главное в этих обновлённых стенах — это преподаватели. Вы передаёте ученикам свои знания, свою любовь к Родине. Эти ребята станут затем нашим обществом, лучшей его частью. Потому что это они встанут за станки и будут производить всё необходимое, — отметил вице-премьер.

Почётные звания, почётные грамоты, благодарности Главы РБ и правительства РБ получили сто преподавателей средних специальных учебных заведений. Их вручили первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев и министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.

Всего в Башкирии действуют 90 колледжей и техникумов. В них работают порядка 4,3 тысячи преподавателей, они наставляют около 120 тысяч учащихся. По итогам набора, в текущем году обучение в ссузах выбрали 67% выпускников 9-х классов (в 2025 — 62%).

Напомним, республика занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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