В Башкирии чествовали преподавателей колледжей и техникумов

В Башкирии отпраздновали День среднего профессионального образования — указом президента РФ он отмечается 2 октября. Торжественное мероприятие прошло в большом зале Башгосфилармонии. Учащихся и преподавателей поздравил первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.
— Система среднего профобразования прошла через очень непростые преобразования, но выстояла, прежде всего благодаря нашим ветеранам, благодаря компетентности и энтузиазму преподавателей.
Огромное количество желающих учиться в наших средних профессиональных учебных заведениях, но не все могут поступить. Благодаря решению Главы Башкирии Радия Хабирова в прошлом году удалось увеличить число бюджетных мест в ссузах на 2 тысячи.
Наша республика — одна из самых передовых в сфере среднего профобразования. Мы очень активно участвуем в федеральной программе «Профессионалитет», и большая радость видеть, как меняются ребята в обновлённых зданиях с обновлённым оборудованием, обновлённых общежитиях. В рамках проекта в республике модернизировано 27 колледжей, в следующем году обновят ещё восемь.
Но самое главное в этих обновлённых стенах — это преподаватели. Вы передаёте ученикам свои знания, свою любовь к Родине. Эти ребята станут затем нашим обществом, лучшей его частью. Потому что это они встанут за станки и будут производить всё необходимое, — отметил вице-премьер.
Почётные звания, почётные грамоты, благодарности Главы РБ и правительства РБ получили сто преподавателей средних специальных учебных заведений. Их вручили первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев и министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
Всего в Башкирии действуют 90 колледжей и техникумов. В них работают порядка 4,3 тысячи преподавателей, они наставляют около 120 тысяч учащихся. По итогам набора, в текущем году обучение в ссузах выбрали 67% выпускников 9-х классов (в 2025 — 62%).
Напомним, республика занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.