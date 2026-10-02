В Башкирии чествовали преподавателей колледжей и техникумов

В Башкирии отпраздновали День среднего профессионального образования — указом президента РФ он отмечается 2 октября. Торжественное мероприятие прошло в большом зале Башгосфилармонии. Учащихся и преподавателей поздравил первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.

— Система среднего профобразования прошла через очень непростые преобразования, но выстояла, прежде всего благодаря нашим ветеранам, благодаря компетентности и энтузиазму преподавателей.

Огромное количество желающих учиться в наших средних профессиональных учебных заведениях, но не все могут поступить. Благодаря решению Главы Башкирии Радия Хабирова в прошлом году удалось увеличить число бюджетных мест в ссузах на 2 тысячи.

Наша республика — одна из самых передовых в сфере среднего профобразования. Мы очень активно участвуем в федеральной программе «Профессионалитет», и большая радость видеть, как меняются ребята в обновлённых зданиях с обновлённым оборудованием, обновлённых общежитиях. В рамках проекта в республике модернизировано 27 колледжей, в следующем году обновят ещё восемь.

Но самое главное в этих обновлённых стенах — это преподаватели. Вы передаёте ученикам свои знания, свою любовь к Родине. Эти ребята станут затем нашим обществом, лучшей его частью. Потому что это они встанут за станки и будут производить всё необходимое, — отметил вице-премьер.

Почётные звания, почётные грамоты, благодарности Главы РБ и правительства РБ получили сто преподавателей средних специальных учебных заведений. Их вручили первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев и министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.

Всего в Башкирии действуют 90 колледжей и техникумов. В них работают порядка 4,3 тысячи преподавателей, они наставляют около 120 тысяч учащихся. По итогам набора, в текущем году обучение в ссузах выбрали 67% выпускников 9-х классов (в 2025 — 62%).

Напомним, республика занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров.