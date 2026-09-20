В Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов

Мобильная мониторинговая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами третий день работает в Стерлитамаке.
Анна Идрисова и Радмир Амирханов в прямом включении в Общественный пресс-центр по выборам рассказали, что работа идет в штатном режиме. Группа объезжает избирательные участки города, оценивая организацию кампании по золотому стандарту общественного движения.
«Избирательные комиссии полностью готовы к работе. Наши проверки направлены на то, чтобы посмотреть, где размещены наблюдатели, все ли им видно, обеспечен ли полный обзор на участках и вся ли информация для граждан размещена на стендах», — отметили наблюдатели.
Особое внимание уделяется доступности среды для маломобильных граждан и правильной организации тайного голосования.
Главная задача мобильной группы — оценить с точки зрения закона соблюдение избирательных прав граждан. На данный момент существенных нарушений не зафиксировано.
«Все идет в рамках закона, обстановка благоприятная», — заключили представители группы.
Наблюдатели отметили высокий уровень комфорта, созданный для избирателей. Помимо самого процесса голосования, на участках организована насыщенная досуговая программа. В галерее одного из участков выставлены картины местных художников, проводятся мастер-классы для детей и взрослых, организованы спортивные активности.
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