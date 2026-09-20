Воскресенье, 20 Сентября 2026
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:11 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

Мобильная мониторинговая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами третий день работает в Стерлитамаке.

Анна Идрисова и Радмир Амирханов в прямом включении в Общественный пресс-центр по выборам рассказали, что работа идет в штатном режиме. Группа объезжает избирательные участки города, оценивая организацию кампании по золотому стандарту общественного движения.

«Избирательные комиссии полностью готовы к работе. Наши проверки направлены на то, чтобы посмотреть, где размещены наблюдатели, все ли им видно, обеспечен ли полный обзор на участках и вся ли информация для граждан размещена на стендах», — отметили наблюдатели.

Особое внимание уделяется доступности среды для маломобильных граждан и правильной организации тайного голосования.

Главная задача мобильной группы — оценить с точки зрения закона соблюдение избирательных прав граждан. На данный момент существенных нарушений не зафиксировано.

«Все идет в рамках закона, обстановка благоприятная», — заключили представители группы.

Наблюдатели отметили высокий уровень комфорта, созданный для избирателей. Помимо самого процесса голосования, на участках организована насыщенная досуговая программа. В галерее одного из участков выставлены картины местных художников, проводятся мастер-классы для детей и взрослых, организованы спортивные активности. 

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 2

Напомним, выборы депутатов Государственной думы проходят в Башкортостане в течение трех дней. Жителям республики также доступна акция «Рахмат», позволяющая избирателям получить скидки у партнеров. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru