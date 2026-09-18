В Уфе спроектируют международный культурно-деловой центр и гостиницу

Согласно опубликованной документации, разрабатываемым проектом обосновывается размещение международного исламского культурно-делового центра «Тюльпан» с гостиничным комплексом этажностью от 2 до 12 этажей. Основные характеристики объекта капитального строительства уточняются на стадии разработки документации по планировке территории. План организации рельефа разрабатывается с учетом вертикальной планировки окружающих улиц. Обеспечение теплом объектов капстроительства, в том числе жилых, предусматривается от новых источников теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.