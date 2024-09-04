В Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа

Мэрия Уфы выдала разрешение на разработку проекта застройки территории, ограниченной улицами Пугачева, Бородинская, старицей Кузнецовский затон в Кировском районе столицы республики. Документация на данный проект опубликована на официальном сайте администрации Уфы.

Согласно документации, проектируемая территория общей площадью 21,5 гектара подходит для размещения крупных объектов общественного назначения и многоквартирной жилой застройки. Участок находится в пределах поймы у слияния рек Белой и Уфы. Территория поймы осложнена карстово-суффозионными понижениями и воронками (в северо-западной части), частично засыпанными и спланированными во время строительства автодороги.

Местность подвержена периодическому затоплению паводковыми водами. Максимально прогнозируемый уровень грунтовых вод определяется горизонтом высоких вод 1% обеспеченности реки Белой и ориентировочно соответствует абсолютной отметке 92,88 метра.

На участке из опасных инженерно-геологических процессов развиты затопление паводковыми водами, подтопление, суффозия, карст.

Проект застройки квартала должен быть представлен в Главное управление архитектуры и градостроительства в течение полутора лет.

Отметим, что в декабре 2023 года администрация города утвердила проект застройки полуострова у Каменной переправы площадью 25 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Кузнецовском затоне строят крупнейшую школу Башкирии для 2200 учащихся.