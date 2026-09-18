Булат Сафин рассказал, как в Башкирии голосуют незрячие люди

В Уфе есть медколледж на улице Зорге, дом культуры на улице Кустарной рядом с РКБ имени Куватова. Там, конечно, всё оборудовано: и тактильная плитка, и яркое освещение в кабинках для слабовидящих, и трафарет, в который ты вкладываешь бюллетень и на ощупь можешь найти ту клеточку, которая тебе нужна, самостоятельно, без помощи посторонних, проставить галочку.

Даже по моему опыту видно, из УИКов обзванивают, обходят людей с ограниченными возможностями здоровья. Я специально мониторю, спрашиваю в нашем сообществе: звонят, не звонят? Да, звонят, приходят с переносными урнами для голосования, голосуют, помогают.

Я ходил сам в УИК, просто на входе попросил помочь мне дойти. И вы знаете, люди всегда относятся с добротой, с пониманием. Вот это самое главное», – отметил член Общественной палаты РБ.

Булат Сафин подчеркнул, что людям надо доверять, имея в виду того, кто помог поставить ему галочку.

«Вы знаете, этот вопрос не только про голосование, но и про доверие людям. Я всегда считаю, что люди хорошие, и доверять всегда надо. Это совершенно посторонний человек. Он не может быть членом избирательной комиссии. Такой человек не может быть наблюдателем. Это совершенно посторонний избиратель, который тоже зашёл, и у него нет никакого плохого умысла. Но если ты сомневаешься, ты можешь попросить перепроверить. Но я считаю, что все люди добры», — сказал Булат Сафин.

Ранее политолог Арсен Шаяхметов объяснил отличие выборов в Башкирии от других регионов.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.