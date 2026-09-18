Булат Сафин рассказал, как в Башкирии голосуют незрячие люди

Председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по защите прав граждан, инвалид первой группы по зрению Булат Сафин рассказал, как он сегодня голосовал. Он отметил, что ограничения по здоровью не мешают ему заниматься профессиональной и общественной деятельностью.
Булат Сафин в Общественном пресс-центре сказал, что в Уфе и в других городах республики есть специализированные избирательные участки, где могут голосовать люди с ОВЗ.
«Я специально поставил эксперимент. Зная о том, какие меры подготовки есть на специально подготовленных УИКах и какие инструкции даны на других УИКах, я специально провёл такой эксперимент. Конечно, специализированные участки мы проверяли, точнее, заходили, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Поэтому, как там голосование идёт, мне прекрасно известно. Но я всегда ставлю эксперимент в первую очередь, наверное, над собой, над членами УИК, чтобы понять, насколько они адаптированы к тому, чтобы работать с маломобильными гражданами, и как адаптированы.
В Уфе есть медколледж на улице Зорге, дом культуры на улице Кустарной рядом с РКБ имени Куватова. Там, конечно, всё оборудовано: и тактильная плитка, и яркое освещение в кабинках для слабовидящих, и трафарет, в который ты вкладываешь бюллетень и на ощупь можешь найти ту клеточку, которая тебе нужна, самостоятельно, без помощи посторонних, проставить галочку.
Даже по моему опыту видно, из УИКов обзванивают, обходят людей с ограниченными возможностями здоровья. Я специально мониторю, спрашиваю в нашем сообществе: звонят, не звонят? Да, звонят, приходят с переносными урнами для голосования, голосуют, помогают.
Я ходил сам в УИК, просто на входе попросил помочь мне дойти. И вы знаете, люди всегда относятся с добротой, с пониманием. Вот это самое главное», – отметил член Общественной палаты РБ.
Булат Сафин подчеркнул, что людям надо доверять, имея в виду того, кто помог поставить ему галочку.
«Вы знаете, этот вопрос не только про голосование, но и про доверие людям. Я всегда считаю, что люди хорошие, и доверять всегда надо. Это совершенно посторонний человек. Он не может быть членом избирательной комиссии. Такой человек не может быть наблюдателем. Это совершенно посторонний избиратель, который тоже зашёл, и у него нет никакого плохого умысла. Но если ты сомневаешься, ты можешь попросить перепроверить. Но я считаю, что все люди добры», — сказал Булат Сафин.
Ранее политолог Арсен Шаяхметов объяснил отличие выборов в Башкирии от других регионов.
Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.
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