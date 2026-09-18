Арсен Шаяхметов объяснил отличие выборов в Башкирии от других регионов

В дни выборов главным отличительным качеством Башкирии от других регионов является её электоральная ёмкость. Об этом в Общественном пресс-центре сказал политолог Арсен Шаяхметов. По его словам, в республике традиционно высокий уровень явки и высокий уровень поддержки власти.

«В этом плане сказывается, во-первых, и доля сельского населения — 40% — достаточно высокая для Российской Федерации. В целом население Республики Башкортостан порядка 4 млн. Это регион, который входит в топ-10 по этому показателю в России. Но и в целом уровень электоральной мобилизации, который обеспечивается и за счёт того, что большая часть населения так или иначе сопряжена с государством, либо проживает в сельской местности», — сказал Арсен Шаяхметов.

Политолог также объяснил, почему в Башкирии не проводится дистанционное электронное голосование, в отличие от ряда других регионов.

«Это объясняется тем, что, во-первых, эта процедура не отлаженная и требует тестирования, и поэтому она не распространяется на все регионы. Плюс, опять же, как правило, вводится в тех регионах, где либо голосование исключительно в городе, как Москва или Санкт-Петербург, либо это в основном население, которое проживает в крупных городах, потому что в городах отстроить подобного рода системы проще. Там больше покрытие интернета.

Ну и, конечно же, нужно сформировать некий уровень доверия к этой системе. Всё-таки многие избиратели порой не очень доверяют аналоговому голосованию, а уж электронному, тем более которое невозможно увидеть своими глазами, невозможно почувствовать. Поэтому я думаю, что займёт ближайшее десятилетие вот эта постепенная процедура внедрения дистанционного электронного голосования. Понятно, что, так или иначе, в цифровом мире цифровое голосование тоже будет иметь место, достаточно широко. Вот это такие ключевые отличия нынешней электоральной кампании.

Помимо этого, наверное, стоит сказать ещё и о том, что Республика Башкортостан, в отличие от других регионов, активно освещает электоральную кампанию. Здесь есть своя изюминка, люди в национальных костюмах, которые появляются на избирательных участках, где-то это представительство национального колорита. Активно у нас работают избиратели-блогеры. В остальном, в принципе, система избирательная у нас достаточно регулируемая. Сложно выделить между регионами какие-то существенные отличия», — пояснил Арсен Шаяхметов.

Ранее международные наблюдатели оценили ход голосования в Башкирии.