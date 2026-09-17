В Башкирии завершается прием заявлений на семейную выплату

В Башкирии свыше 43,9 тысячи родителей уже получили ежегодную семейную выплату на общую сумму, превышающую 1,2 млрд рублей.
«У тех, кто еще не успел обратиться, осталось всего две недели — прием заявлений в текущем году завершается», — напомнили в отделении СФР по региону.
За новой семейной выплатой можно обращаться ежегодно с 1 июня до 1 октября. Заявления принимаются на портале «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда.
Выплата полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, кто воспитывает двоих и более детей до 18 лет. Если ребенок обучается очно — до 23 лет. Заявитель должен иметь доход, с которого в прошлом году уплачивался НДФЛ. Оформить выплату могут оба родителя независимо друг от друга.
Нуждаемость семьи оценивается комплексно. Доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения за прошлый год, в Башкирии — 23 673 рубля. Полный перечень допустимого имущества опубликован на сайте Социального фонда России в разделе «Ежегодная семейная выплата».
Размер выплаты равен разнице между суммой уплаченного НДФЛ за предшествующий год и суммой, рассчитанной с того же дохода по ставке 6 процентов. Максимальный размер выплаты на семью на сегодняшний день превышает 137 тысяч рублей.
С вопросами по ежегодной семейной выплате можно обратиться в отделение СФР по Башкирии по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8–800–100–00–01.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии семьи смогут получить решение по маткапиталу за четыре дня.
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