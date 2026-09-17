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11:40 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Башкирии семьи смогут получить решение по маткапиталу за четыре дня

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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Как сообщили в отделении Соцфонда РФ по Башкортостану, срок рассмотрения заявлений на выплату материнского капитала сократился с 10 до 5 дней в прошлом году, а в этом — до рекордных 4 дней. Более 90% заявок обрабатываются именно так быстро.

С начала года фонд одобрил уже 22 тысячи заявлений на общую сумму более 9,3 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Оформлять сам сертификат или пересчитывать его сумму при рождении нового ребенка больше не нужно. Система делает это автоматически после регистрации малыша в ЗАГСе. Родители просто получают уведомление. Остаток средств всегда виден в личном кабинете на портале Госуслуг.

По данным СФР, более 97% направляют господдержку на покупку или строительство жилья, образование детей и ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Также средства можно потратить на адаптацию детей с инвалидностью или отложить на накопительную пенсию мамы. Если на сертификате осталось меньше 10 тысяч рублей, сумму можно забрать наличными одной выплатой.

Подать заявление можно на портале Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР по РБ или в МФЦ. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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