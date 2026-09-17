В Башкирии семьи смогут получить решение по маткапиталу за четыре дня

Как сообщили в отделении Соцфонда РФ по Башкортостану, срок рассмотрения заявлений на выплату материнского капитала сократился с 10 до 5 дней в прошлом году, а в этом — до рекордных 4 дней. Более 90% заявок обрабатываются именно так быстро.
С начала года фонд одобрил уже 22 тысячи заявлений на общую сумму более 9,3 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.
Оформлять сам сертификат или пересчитывать его сумму при рождении нового ребенка больше не нужно. Система делает это автоматически после регистрации малыша в ЗАГСе. Родители просто получают уведомление. Остаток средств всегда виден в личном кабинете на портале Госуслуг.
По данным СФР, более 97% направляют господдержку на покупку или строительство жилья, образование детей и ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Также средства можно потратить на адаптацию детей с инвалидностью или отложить на накопительную пенсию мамы. Если на сертификате осталось меньше 10 тысяч рублей, сумму можно забрать наличными одной выплатой.
Подать заявление можно на портале Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР по РБ или в МФЦ. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.