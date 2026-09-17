В Башкирии впервые за 18 лет вновь заметили редких птиц

Впервые за 18 лет сотрудники национального парка «Башкирия» снова заметили кедровок.

Как правило, эти красивые птицы живут в лесах с кедрами. Из‑за массовой кочёвки они появляются в самых неожиданных местах.

«Причина проста: либо неурожай шишек, либо рост численности из‑за успешного размножения, — пояснили специалисты. — В нацпарке „Башкирия“ кедровок видят только осенью во время кочёвок, но такая "яркая инвазия", как в этом году, последний раз была аж в 2008-м».

Ранее в Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом.