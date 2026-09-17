В Башкирии проходит рейд для повышения безопасности пассажирских перевозок

Представители минтранса совместно с сотрудниками ГАИ Уфы останавливают автобусы и легковые такси, выполняющие перевозки пассажиров и багажа. Они проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие разрешительной документации на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа.

«Рейд направлен, в первую очередь, на повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности пассажиров такси и других участников дорожного движения», — подчеркнули в минтрансе Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе снизилось число ДТП и пожаров.