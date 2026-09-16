В Уфе снизилось число ДТП и пожаров

С начала 2026 года в Уфе стало меньше аварий с пострадавшими и пожаров, но число погибших в ДТП выросло. Такие данные на оперативном совещании в мэрии привёл начальник столичного управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин.

По его словам, с января в городе зарегистрировали 523 ДТП с пострадавшими — это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 670 таких аварий. В результате этих происшествий пострадали 612 человек, что на 27% ниже показателя АППГ: тогда травмы получили 840 человек.

При этом на дорогах Уфы погибли 22 человека. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, когда жертв было 18. Таким образом, на фоне общего снижения аварийности смертность в ДТП выросла.

Снижение зафиксировано и по линии пожарной безопасности. С начала года в городе произошло 888 возгораний — это на 4% меньше, чем за тот же период 2025 года, когда было 921 возгорание. Травмы при пожарах получили 22 человека, что на 24% меньше прошлогоднего уровня — 29 пострадавших.

Число погибших при пожарах, напротив, уменьшилось. С начала 2026 года огонь унёс жизни 16 человек, тогда как годом ранее погибших было 22. Снижение составило 27%.

Ранее жертвой ночного пожара в Башкирии стал пожилой мужчина.