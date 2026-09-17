Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня, 17 сентября, в Башкирии пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +15, +20°.

В пятницу, 18 сентября, без существенных осадков, ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +15, +20°.

В субботу, 19 сентября, вновь без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +17, +22°.

Как сообщал Башинформ, накануне Уфу накрыл дождь с грозами и град.