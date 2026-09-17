Подлодка «Уфа» выполнила на учениях пуски крылатых ракет «Калибр»

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) проекта 636.3 «Уфа» выполнила в ходе учений из акватории Японского моря пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Дизель-электрическая подводная лодка „Уфа“ Тихоокеанского флота в ходе плановых учений выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса „Калибр-ПЛ“ по морской и береговой целям. Перед выполнением учебно-боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район», — уточнили в пресс-службе флота.

Первая высокоточная ракета «Уфы» успешно поразила надводную цель — морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Дальность стрельбы составила почти 130 км. Другая ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1 тысячу километров.

Безопасность гражданского судоходства в районе проведения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолеты и БПЛА Тихоокеанского флота.

Напомним, подводная лодка, названная в честь столицы Башкирии, была заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду в марте 2022 года, а 16 ноября того же года официально зачислена в состав ВМФ России. Субмарина является четвёртой в серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Она способна развивать подводную скорость до 20 узлов, погружаться на глубину до 300 метров, обладает автономностью плавания в 45 суток, а её экипаж насчитывает 52 человека. На вооружении лодки стоят шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, 18 торпед, 24 мины, а также крылатые ракеты «Калибр».