Подводная лодка «Уфа» примет участие в военных учениях в Китае

Как сообщает министерство обороны России, военные суда примут участие в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2026».

Традиционные российско-китайские учения пройдут в акватории Жёлтого моря с 6 по 13 июля. В ходе манёвров военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отрабатывать противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил о прибытии и отметил, что корабли были в пути неделю, выйдя из Владивостока.

«Хорошая погода была на переходе, корабли исправны, личный состав кораблей, штабы готовы к работе, заряжены на успех, и самыми лучшими словами будут результаты наших совместных действий с китайскими партнёрами», — сказал Евгений Мясоедов.

Напомним, подводная лодка, названная в честь столицы Башкирии, была заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду в марте 2022 года, а 16 ноября того же года официально зачислена в состав ВМФ России. Субмарина является четвёртой в серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Она способна развивать подводную скорость до 20 узлов, погружаться на глубину до 300 метров, обладает автономностью плавания в 45 суток, а её экипаж насчитывает 52 человека. На вооружении лодки стоят шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, 18 торпед, 24 мины, а также крылатые ракеты «Калибр».