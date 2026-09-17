Дачник и охотник Виталий Гусев снял необычного гостя, повадившегося во двор к соседям.

«Каждый вечер, ровно в одно и то же время — как только коровы возвращаются домой, а хозяева выставляют для кошек миску с парным молоком, — во дворе появляется ёжик. Маленький хитрец, судя по всему, давно усвоил: вечерняя дойка — это не только хозяйские хлопоты, но и гарантированный ужин для него самого. Приходит он всегда вовремя, будто сверяет часы по стаду», — рассказали в пресс-службе минэкологии Башкирии.

У ежа — удивительно точные биологические часы. Животное ведёт сумеречный и ночной образ жизни, а его активность напрямую зависит от режима окружающей среды.

Как выяснилось, если во дворе регулярно оставлять еду в одно и то же время, ёж быстро запоминает этот «график» и начинает приходить заранее. При этом он ориентируется не на циферблат, а на косвенные сигналы — звуки, запахи, движение людей и других животных. Такая способность делает ежей удивительно чуткими «хронометристами» дикой природы.

Молоко — не самый типичный корм для ежа. В естественной среде рацион животного составляют насекомые, слизни, дождевые черви, мелкие грызуны и даже лягушки. А вот молоко взрослым ежам вовсе не полезно: из‑за особенностей пищеварения оно часто вызывает расстройство. Так что, несмотря на добрые намерения, такое угощение — скорее лакомство, чем польза для колючего гостя.

Ранее в Башкирии сняли редкие кадры семейства ежей.