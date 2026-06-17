В Башкирии засняли редкие кадры семейства ежей

В минлесхозе Башкирии показали редкие кадры семейства ежей из лесов Стерлитамакского района – мамы и двух малышей. Видео снято днем, а как известно, эти животные предпочитают ночной образ жизни, поэтому их редко увидишь в светлое время суток.

Как следует из открытых источников, именно летом, в июне-июле появляются на свет ежата. В помёте может быть до 6 малышей. Они рождаются с мягкими белыми иголками, которые твердеют уже через несколько дней.

Летом ёжики особенно активны по ночам. Длинные тёплые ночи – идеальное время для охоты, чтобы накопить жирок на зиму. Одна особь за ночь может съесть до 1/3 своего веса! Главные блюда – жуки, гусеницы, дождевые черви.

Ранее «Башинформ» писал о том, что путешественники из Уфы нашли в пещере зуб мамонта.