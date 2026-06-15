Путешественники из Уфы нашли в пещере зуб мамонта

Интересную находку обнаружил уфимский путешественник Олег Чегодаев во время экспедиции в пещеру «Грезы», которая находится в национальном парке «Башкирия». Как сообщил он у себя в соцсетях, сначала участники похода приняли артефакт за обычный камень и показали находку специалисту-геологу. Тот подтвердил: это фрагмент зуба древнего мамонта.
Находку планируют выставить в музейном центре «Посольство Уральских гор» в Уфе.
Недавно найденный крупный зуб мамонта передали в Национальный музей РБ.
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